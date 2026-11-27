Аутор:АТВ редакција
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У Милићима су почели припремни радови за изградњу стамбене зграде за младе брачне парове, чиме ће стамбено питање ријешити 18 младих породица, изјавио је начелник Марко Савић.
"Зграду финансирају, једним дијелом Влада Републике Српске, дио Општинска управа, а дио корисници", изјавио је Савић новинарима.
Савић је навео да ће у згради, која се гради у Улици солунских јунака поред старе пијаце, бити укупно 20 стамбених јединица – 18 станова намијењено је корисницима који су прошли на јавном позиву, док ће два стана Општинска управа изградити као кадровске станове.
Према његовим ријечима, првобитно је била пројектована зграда са око 40 стамбених јединица, али је након расписивања јавног позива и пријаве 18 корисника урађено препројектовање објекта и расписана јавна набавка, преноси Срна.
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Он је истакао да укупна вриједност грађевинских радова износи око 2.729.000 КМ са ПДВ-ом, те да ће у коначну вриједност пројекта бити урачунати и додатни трошкови, попут прикључења струје и воде и добијања грађевинске дозволе.
"Припремни радови ће, у складу са временским условима, трајати до 25. децембра, а у наредне двије седмице требао би да буде одржан састанак са корисницима ради прецизирања услова и потписивања уговора", рекао је Савић.
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