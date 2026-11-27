Аутор:АТВ редакција
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У Бијељини је одржан радни састанак предсједника СНСД-а Милорада Додика и предсједника Републике Српске Саве Минића са представницима Градског одбора ове странке, на којем је разговарано о актуелним приликама и приоритетима у наредном периоду, изјавио је предсједник Одбора Бојан Савић.
"Заједничким радом, добром сарадњом и конкретним потезима настављамо да градимо снажнију Бијељину и Републику Српску", поручио је Савић у објави на друштвеним мрежама.
Радни састанак са предсједником Додиком @MiloradDodik и предсједником Минићем @minic_savo , уз разговор о актуелним приликама и приоритетима у наредном периоду.
Заједничким радом, добром сарадњом и конкретним потезима настављамо да градимо снажнију Бијељину и Републику Српску. https://t.co/lqAureUCKb— Бојан Савић (@BojanMSavic) November 27, 2026
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