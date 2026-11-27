Поручено је то у петак из Уставног суда Републике Српске реагујући на недавни потез Уставног суд БиХ који је ван снаге ставио изјаву српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић о угрожености виталног националног интереса Републике Српске, као и одлуку Народне скупштине Републике Српске којом је њен вето потврђен двотрећинском већином.

Читав спор настао је након што су половином ове године тадашња друга два члана Предсједништва БиХ Денис Бећировић и Жељко Комшић, прегласавањем Цвијановићеве усвојили одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, на шта је она уложила вето који је Уставни суд БиХ поништио прошле седмице.

Из Уставног суда Српске оцјењују да је Уставни суд БиХ на сцену ставио директно урушавање темељних уставних механизама и присвајање ингеренција које Дејтонски споразум уопште не познаје.

У саопштењу Уставног суда Републике Српске наглашава се да су судије у Сарајеву и саме признале да у члану V/2. тачке ц) и д) Устава БиХ не постоји изричита одредба о њиховој улози у овом поступку, али су се упркос томе упустиле у оцјену да ли одређени акт отвара питање виталног интереса и да ли је по њега деструктиван.

- Уставни суд БиХ се упустио и у оцјену одлуке Народне скупштине Републике Српске која по својој правној природи није општи правни акт донесен у вршењу законодавне власти, већ одлука квалификоване већине којом се потврђује став члана Предсједништва БиХ о штетности неке одлуке по витални интерес – истичу у Уставном суду Српске.

Посебно упозоравају да се тиме уводи потпуно нови, неуставни критеријум за оцјену уставности, назван "функционалност државе".

- Ријеч је о веома неодређеном и флуидном појму, чијом примјеном Уставни суд БиХ не само у овом случају, већ и за убудуће, отвара простор за арбитрарност и ствара правну несигурност. Доношењем овакве одлуке обесмишљен је један од темељних инструмената за заштиту федералног уређења БиХ и уставноправне позиције Републике Српске, чиме је тај суд поступио супротно Уставу чији би заштитник требало да буде - поручују из Уставног суда Републике Српске.

Оцјењују и да је оваквим поступањем доведен у питање сам опстанак механизма заштите виталног интереса, који представља кључну уставну гаранцију за ентитете и темељ консоцијацијске демократије у БиХ.

- Ако Уставни суд БиХ заиста има надлежност да преиспитује вето члана Предсједништва и одлуку Народне скупштине у вези с тим ветом, поставља се питање његове функционалности и ефикасности. Другим ријечима, механизам вета престаје да постоји као такав, јер његово коришћење и дејство тада директно зависе од воље Уставног суда БиХ - наводи се у саопштењу.

Из Уставног суда Српске најављују да ће израдити детаљну анализу о фактичком дејству ове и сличних одлука из Сарајева, те је доставити највишим органима власти Републике Српске.

Да је посљедњи потез крњег Уставног суда БиХ озбиљан удар на дејтонски уставни поредак, упозорава и правник Огњен Тадић истичући да се овдје не ради о пуком именовању чланова једне комисије, већ о опасном преседану којим судска воља потискује изричиту уставну норму.

- Уставни суд није власник Устава БиХ. Није његов аутор, није његов политички управљач и није институција која може произвољно одређивати која ће се уставна права примјењивати, а која ће остати мртво слово на папиру - оцјењује Тадић за "Глас".

Он наглашава да заштита виталног интереса није политичка привилегија Цвијановићеве, већ уставно право функције коју обавља, директно уграђено у Анекс четири Дејтонског споразума, те да о оправданости вета искључиво одлучује двотрећинска већина Народне скупштине Републике Српске.

- Устав БиХ прецизно утврђује категорије спорова о којима Уставни суд одлучује и нигдје не постоји овлашћење да Суд постане арбитар неслагања између чланова Предсједништва. Највећа заблуда већине судија у крњем Уставном суду јесте да право на коначно одлучивање значи и право на неограничено одлучивање. Институција која сама себи одређује границе надлежности без јасног уставног основа престаје бити гарант уставности и постаје главни проблем њеног поштовања – закључује Тадић.