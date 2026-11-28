Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик обавиће данас у Бањалуци консултације са представницима Савеза независних социјалдемократа /СНСД/.
Консултације ће бити обављене у 10.00 часова у сједишту Владе Републике Српске.
Након консултација, Додик ће дати изјаву за новинаре, најављено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.
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