Аутор:АТВ редакција
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Министар иностраних послова у Савјету министара БиХ, Дино Конаковић, прогласио је непожељним особама (persona non grata) четворицу иранских дипломата у БиХ, чиме је наложено чиме је практично наложено њихово протјеривање из БиХ.
Како пише Истрага.ба, безбједносне агенције БиХ су доставиле министру Конаковићу информацију да се ове дипломате баве обавјештајним радом на територији земље домаћина. Четворица иранских дипломата напустила су Босну и Херцеговину 25. новембра ове године.
Према информацијама „Истраге“, протјерани су трећи савјетник у Амбасади Ирана у Сарајеву Хосеин Махдијан Фард, затим двојица аташеа Мортеза Фазали и Ехсан Саџади Моназах, те Сејед Јасер Сејед Мохамад. Сви они, осим Сеједа Јасера Сеједа Мохамада, налазили су се на листи акредитованих дипломата у Босни и Херцеговини.
Безбједносне агенције више држава регистровале су Хосеина Махдијана Фарда као службеника МОИС-а (Министарство обавјештајних послова и безбједности), главне обавјештајне службе Исламске Републике Иран. Званични назив на персијском језику је Везарат-е Етелаат Џомхури-је Еслами-је Иран (често скраћено ВЕВАК или ВАЈА). Агенти ове службе познати су као „непознати војници имама Замана“. Ова служба доводи се у везу са бројним атентатима широм свијета, као и са хакерским нападима МОИС-а.
Хосеин Махдијан Фард у Босни и Херцеговини службовао је од средине 2025. године, када га је Министарство иностраних послова БиХ званично акредитовало као трећег савјетника у Амбасади Исламске Републике Иран у Сарајеву. Прије десетак година службовао је у Њемачкој.
Остала тројица протјераних дипломата доводе се у везу са ИРГЦ-ом, односно Иранском револуционарном гардом.
Одлуку о протјеривању иранских дипломата донио је министар Конаковић, позивајући се на Правилник о начину проглашавања непожељне и неприхватљиве особе.
Према Правилнику који је 2004. године усвојило Предсједништво БиХ под предсједавањем Драгана Човића, одлуку о проглашењу особе непожељном или неприхватљивом за шефове дипломатских, конзуларних и међународних мисија (амбасадоре, генералне конзуле и сл.) доноси Предсједништво на приједлог министра иностраних послова. За остало дипломатско и недипломатско особље одлуку самостално доноси министар.
Конаковић је искористио могућност да му за ову одлуку није била потребна ничија претходна сагласност, али Истрага напомиње да је управо он у јуну прошле године акредитовао Хосеина Махдијана Фарда, који је раније, као ирански дипломата, довођен у везу са незаконитим активностима у Берлину.
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