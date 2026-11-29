Аутор:АТВ редакција
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Генерални конзул БиХ у Штутгарту Вера Сајић изјавила је Срни да статистички подаци показују да је готово 9.000 држављана БиХ напустило Њемачку и вратило се у матичну земљу, оцијенивши да на одлуку о све већем повратку утичу економски и животни фактори.
Сајићева је навела, позивајући се на податке њемачког Савезног завода за статистику Дестатис, да је прошле године 8.989 држављана БиХ одјавило боравак у Њемачкој ради повратка у БиХ.
"Ови бројеви показују да исељавање више није једносмјеран процес и да економски и животни фактори у Њемачкој наводе значајан дио дијаспоре на преиспитивање останка", оцијенила је Сајићева.
Сајићева је истакла да су најновији подаци њемачког Савезног уреда за статистику само званична потврда тренда којем се у дипломатско-конзуларној мрежи свједочи већ дуже вријеме.
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"Овај процес повратка наших држављана интензивније је почео од 2020. године, у периоду када сам обављала дужност генералног конзула у Минхену и од тада биљежимо да се тај број из године у годину континуирано повећава", каже Сајићева.
Она је напоменула да конзулати не воде прецизну статистику о одјавама и повратку, јер то није у опису њиховог посла, али имају врло јасан увид у овај тренд из конкретног разлога.
"Већина наших грађана који трајно напуштају Њемачку обраћа се дипломатско-конзуларним представништвима ради издавања потврде о дужини боравка у иностранству, како би касније у БиХ могли искористити царинску повластицу при увозу властитог аутомобила", каже Сајићева.
Како је појаснила, управо кроз свакодневно издавање ових потврда и директну комуникацију са странкама у Генералном конзулату у Штутгарту јасно се види о каквом се обиму повратка ради.
На основу тог увида, додала је, може се рећи да се не ради само о старијој популацији или пензионерима, већ да су то махом млађи људи и цијеле породице, преноси Срна.
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"Посебно је примјетно да се на повратак најчешће одлучују родитељи у тренутку када њихова дјеца треба да крену у школу, јер желе да им дјеца одрастају, образују се и граде свој идентитет у мјесту гдје су се родили", указала је Сајићева.
Уз то, нагласила је, и све већи трошкови живота у Њемачкој, с једне стране, те нове пословне прилике, покретање властитих бизниса и могућност рада на даљину у БиХ, с друге стране, додатно мотивишу младе људе да се врате и своје знање и искуство стечено у Њемачкој уложе у развој свој завичај.
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