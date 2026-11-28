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Суд у њемачком граду Минстеру осудио је Холанђанина Стефана Вијкампа (59) на условну казну затвора од осам мјесеци због величања Адолфа Хитлера и подстицања мржње.
Судија му је наложио да плати новчану казну од 1.000 евра и сноси судске трошкове, уз образложење да су његове јавне изјаве тешко увредиле жртве нацистичког режима и нарушиле јавни мир, пренео је данас "НЛ тајмс".
Вијкамп, који је родом из Остербека, дошао је на суд обучен као Хитлеров двојник.
Он је, такође, деценијама активан у крајње десничарским круговима и редовно учествује на неонацистичким демонстрацијама у Северној Рајни-Вестфалији.
На скупу у Минстеру прошле године отворено је хвалио нацистичког вођу на снимку који је и даље доступан на интернету.
На суду је Вијкамп поновио те ријечи и изјавио да "воли Фирера".
Hitler lookalike convicted in Germany for glorifying Nazism.
A court in the German city of Münster has sentenced Dutchman Stefan Wijkamp, known as the "Dutch Hitler", to eight months in prison, suspended, for incitement to hatred.
He must also pay a €1,000 fine and cover court costs.
The case stems from statements he made at a far-right rally in July 2025. Wijkamp called Hitler a "genius" and declared: "My love for Germany is called Adolf Hitler."
Wijkamp has long been associated with neo-Nazi movements in Germany and the Netherlands. In 2017, he was part of the leadership of the German neo-Nazi party Die Rechte.
The verdict is not yet legally binding. Wijkamp plans to appeal.— NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026
Док је пуштан снимак са демонстрација, више пута је климнуо главом у знак слагања, пренио је њемачки јавни сервис WДР.
Условна казна подразумева трогодишњи период провјере, а он може да уложи жалбу на пресуду, преноси танјуг.
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