Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Талибанске власти наводно су забраниле употребу женских имена у званичним документима у сјеверној авганистанској провинцији Балк, а здравственим радницима и другим јавним службеницима наложено је да се женама обраћају као "Биби", што значи бака или старица, пренио је шпански лист "Паис".
Према извјештајима авганистанских медија Зан тајмс и Гардијана, на које се позива Паис, забрана обухвата и медицинске картоне и рецепте, што је изазвало страховања да би таква пракса могла да се прошири на цијелу земљу.
Авганистанска активисткиња за права жена Лалах Османи, која живи у Њемачкој, рекла је за Паис да свједочења жена, љекарки и активисткиња указују на то да се неке жене називају и понижавајућим именима попут "коза" или "крава".
Она је такву праксу описала као "систематски процес дехуманизације".
Директорка програма за Авганистан у организацији за права жена "Фемена", Зубаида Акбар, упозорила је да би ограничење могло да буде проширено на цијелу земљу, подсјећајући на раније случајеве у којима су локалне мјере постале национална правила.
Према писању шпанског листа, организација "Фемена" евидентирала је више од 144 декрета којима се ограничавају права авганистанских жена.
Дјевојчицама је забрањено школовање након 12. године, док су жене искључене из већине професија и суочене са ограничењима јавног говора, наводи лист, а преноси РТС.
Упркос забранама, поједине Авганистанке воде илегалне послове и тајне школе, објавио је Асошијетед прес (АП) 17. новембра.
Власница једног салона љепоте у Кабулу, чији је идентитет сакривен из безбједносних разлога, поново је покренула посао након што су власти упале у њен претходни салон и заплијениле опрему.
Помоћница наставника у једној тајној школи у Кабулу рекла је да живе у сталном страху од хапшења.
Портпарол талибанског Министарства за промоцију врлина и спречавање порока Мохамед Аслам бранио је ограничења, рекавши за АП да жене могу да воде послове и учествују у друштвеним активностима ако се придржавају исламског шеријатског права и важећих закона.
Османи је упозорила да би забрана навођења женских имена могла да угрози пацијенткиње и повећа ризик од медицинских грешака, јер би рецепти и медицински картони могли да се воде под идентичним именима.
Авганистанске жене већ се суочавају са озбиљним препрекама у приступу здравственој заштити под талибанском влашћу, укључујући ограничења за мушке љекаре који лијече пацијенткиње и забрану школовања жена за медицинска занимања, наводи "Паис".
Османи је 2017. године покренула кампању за увођење имена авганистанских жена у званична документа, укључујући изводе из матичне књиге рођених њихове дјеце.
Талибани су се вратили на власт у августу 2021. године, након слома авганистанске владе коју су подржавале САД и повлачења америчке војске из земље.
Османи је за Паис оцијенила да је очување права жена на сопствено име постало чин отпора.
- Називање жене њеним правим именом у Авганистану је чин отпора - закључила је она.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму