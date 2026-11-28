Аутор:АТВ редакција
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Десетине хиљада људи у Француској суочавају се са ограничењима у потрошњи воде због суше, упркос недавним падавинама, док се у новом међународном истраживању упозорава да су свјетски површински водни ресурси забиљежили највећи пад од почетка систематског прикупљања података 1991. године
Према подацима француског Министарства животне средине, око 1,5 милиона људи погођено је смањеном доступношћу воде, док се приближно 89.000 становника суочава са најмање једном врстом ванредног ограничења у снабдевању, наводе медији.
Око двије трећине тих становника трпи дјелимичне рестрикције у потрошњи воде.
У области Креза, у централној Француској, надлежне службе су прошле седмице ангажовале цистерне како би допуниле резерве и обезбједиле непрекидно снабдевање домаћинстава.
Регион Бретања такође се суочава са озбиљним проблемима у снабдевању пијаћом водом. Градоначелник Бреста, лучког града на сјеверозападу Француске, Стефан Рудо упозорио је крајем октобра да је регион "на ивици колапса" када је ријеч о доступности воде за пиће.
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Француски геолошки институт саопштио је раније овог мјесеца да се ниво подземних вода у двије трећине земље налази испод мјесечног просјека, упркос појединим падавинама, оцјењујући такво стање као "изузетно забрињавајуће".
Проблем несташице воде није ограничен само на Француску. Ново истраживање, објављено у научном часопису "Сајнс", показало је да су током рекордно високих температура 2023. и 2024. године нивои површинских вода, посебно у рекама и језерима, опадали најбржим темпом од 1991. године.
Истраживање је обухватило водостаје у око 150 речних сливова и приближно 1,2 милиона језера и акумулација.
"То су водни ресурси од којих људи и екосистеми непосредно зависе за пијаћу воду, наводњавање, производњу хидроенергије, водни транспорт и станишта водених биљака и животиња", изјавила је коауторка истраживања Ђа Дестуни, професорка хидрологије на Универзитету у Стокхолму.
Према резултатима истраживања, проток свјетских ријека између 2023. и 2024. године био је око 5,7 одсто испод просјека, док је количина воде у језерима и акумулацијама опала за 9,5 одсто.
Године 2023. и 2024. биле су најтоплије од почетка мјерења, при чему 2024. и даље држи рекорд, пошто температуре током 2025. нису достигле тај ниво.
Према подацима европског програма Коперникус, очекује се да ће 2026. бити друга најтоплија година у историји мјерења, одмах иза 2024. Научници наводе да је на то утицао климатски феномен Ел Нињо, који је довео до загревања Тихог океана, док је истовремено сјеверни Атлантик био неуобичајено топао.
Такве околности допринеле су смањењу падавина, укључујући и подручја која су традиционално богата водом.
"Изненађујуће је то што нису погођени само региони који су традиционално сушни, већ и подручје Амазона, гдје су падавине иначе веома обилне", рекао је Гинтер Блошл, један од водећих аутора истраживања и научник са Техничког универзитета у Бечу.
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Блошл је упозорио да главни закључак истраживања није да ће сваке године свуда бити све сушније, већ да све веће неправилности у расподели и доступности воде могу додатно угрозити сигурност снабдевања.
Истраживање је показало да су се између 2023. и 2024. године падавине заправо повећале изнад океана, док су се смањиле изнад копна.
Он је додао да и региони који су се раније сматрали богатим водним ресурсима могу изненада да буду погођени озбиљном сушом, преноси Спутник.
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