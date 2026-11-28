Аутор:АТВ редакција
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Најмање 14 миграната страдало је док су покушавали да из Африке пређу на Канарска острва, саопштила је шпанска поморска служба спасавања.
Преживјеле су 84 особе које су пребачене на канарско острво Ел Ијеро.
Чамац у којем су били мигранти пронађен је јуче како плута на отвореном мору, око 72 километра јужно од шпанског острва. Вјерује се да је плутао Атлантиком неколико дана.
Преживјели су спасилачким чамцима допремљени у луку Ла Рестинга на Ел Ијеру, гдје је раније стигао други чамац са мигрантима који је превозио 111 људи.
Према тренутним налазима, мигранти, готово искључиво мушкарци, кренули су из западноафричке земље Гамбије.
Канарска острва тренутно доживљавају значајан пораст доласка миграната, који покушавају да стигну до континенталне Европе преко ове шпанске територије која се налази 100 километара од сјеверозападне обале Африке.
Поред Гамбије, мигранти стижу из Сенегала, Мауританије и других западноафричких земаља.
Према подацима регионалне владе, око 14.000 људи стигло је у 139 чамаца током новембра, а 83,5 одсто чамаца је стигло до Ел Ијера. Мало сусједно острво Гран Канарија има само 12.000 становника, наводи ДПА.
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