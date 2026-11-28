Аутор:АТВ редакција
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Марија Миловановић (56), пронађена је мртва 25. новембра у Мексику, у граду Валпараису, а узрок смрти још увијек је непознат, али се на друштвеним мрежама данима шири апел да се помогне у налажењу њене породице, јер нема ко да је сахрани.
Марија је, како се наводи у објавама на Фејсбуку, у сриједу идентификована на основу југословенског пасоша издатог прије 30 година, након чега су истражни органи из Закатекаса упутили апел свима онима који је познају да се јаве надлежном мексичком тужилаштву, Амбасади Србије и почасном конзулу у Запопану.
Околности њене смрти, као и мјесто гдје је пронађена још увијек су права мистерија, а истражни органи покушавају све да расвијетле.
Међутим, откривено је да је ријеч о жени из Ниша. Она је до деведесетих година са мајком, оцем и сестром живела у центру тог града.
"Њена породица важила је за једну од најугледнијих, а били су и веома имућни. Осим што су држали прве бутике у Нишу, с обзиром на атрактивну локацију, издавали су и локале. Марија је важила за лијепу и атрактивну дјевојку. Они који је знају присјећају се да је скретала пажњу на себе. У вријеме њене младости били су популарни "шминкери", особе које су се издвајале по атрактивној гардероби и фризурама. Она је била једна од њих", прича за Нову Маријин стари комшија.
Он додаје да није познато зашто је Марија напустила Ниш, као ни како је преминула у Мексику.
"Шта се са њом десило, нико од нас не зна. Једноставно је једног дана нестала, њени никада нису причали о томе шта је са њом. Нисмо ништа знали док се није појавила вијест о њеној смрти. Наводно је одржавала лабаву везу са породицом, говорило се да јој мајка повремено шаље новац. Где је била, шта је радила, нико не зна", наводи овај Нишлија.
У сриједу су и медији Савезне државе Закатекас позвали читаоце и гледаоце да се јаве уколико имају било какву ближу информацију о Марији Миловановић.
Према њиховим непотврђеним информацијама, сумња се да је ова жена извјесно вријеме боравила и у другим савезним државама у Мексику, попут Хуехукиља и Халиска.
Поједине особе на друштвеним мрежама наводе и да је можда ријеч о особи која је 2000. године протјерана из Југославије, те да се тада преселила у Мексико, гдје је, како тврде, стигла илегалним путем, као и да јој је наводно нуђена помоћ да се врати у своју земљу, али да је она то одбијала. Ове информације, међутим, нису званично потврђене.
(Курир)
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