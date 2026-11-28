Аутор:АТВ редакција
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Кинески суд осудио је бившег челника Аутономне покрајине Гуангси на смрт због корупције, али је извршење казне одложио на две године.
Лан Тијанли је проглашен кривим за примање великих мита током обављања различитих функција у овој јужнокинеској покрајини у периоду од 2008. до 2025. године, известила је у петак државна телевизија CCTV.
У замјену за то, он је омогућавао додјелу јавних уговора и именовање високих званичника, примивши притом укупно 88,2 милиона долара мита, наводи се у извјештају.
Народни суд у Чангдеу, у централној кинеској покрајини Хунан, образложио је пресуду указујући на велики износ мита и озбиљну штету нанијету држави и јавности.
Као и у претходним случајевима, извршење смртне казне одложено је на двије године. Након тог периода, казна може бити преиначена у доживотни затвор без могућности даљег смањења, пренио је CCTV. Лану су такође одузета имовина и политичка права.
Кинески предсједник и лидер Комунистичке партије, Си Ђинпинг, већ годинама спроводи кампању против корупције. Чини се да та кампања поново добија на замаху уочи партијског конгреса заказаног за другу половину 2027. године.
Смртне казне за високе званичнике Комунистичке партије у Кини су релативно ретке и обично се изричу само у посебно тешким случајевима.
Истражитељи задужени за борбу против корупције готово свакодневно објављују покретање нових истрага против званичника. Недавно су власти саопштиле да је покренута истрага против Чен Ђининга, партијског лидера Шангаја и члана моћног Политбироа Комунистичке партије.
Државни медији су пренијели да је он осумњичен за озбиљна кршења партијске дисциплине и закона, али нису изнијели детаље. Такве истраге често резултирају оптужбама за корупцију.
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