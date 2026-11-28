Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Америчке снаге одбиле су налет шест дронова на војну базу РАФ Лејкенхит на истоку Енглеске раније овог мјесеца, објавио је јутрос Фајненшел тајмс, позивајући се на изворе упознате са случајем. Према тим изворима, сумња се да је са инцидентом повезан Иран.
Инцидент се догодио 13. новембра, када је у бази оглашена безбједносна узбуна, а америчком војном особљу наређено да остане у заклону.
Американци су употријебили системе за одбрану од дронова. Међутим, ниједан дрон није пронађен, због чега није утврђено да ли су носили оружје или опрему за шпијунирање.
Свијет
Америка премјестила авионе из Источне Енеглеске
Америчко ратно ваздухопловство још је на дан инцидента потврдило да је реаговало због сумње на неовлашћену активност дронова. Нико није повријеђен, а авиони и инфраструктура нису оштећени.
Британско Министарство одбране данас је Ројтерсу потврдило да су војна и локална полиција сарађивале са америчким снагама те да је ситуација брзо стављена под контролу. Министарство није потврдило умијешаност Ирана.
Инцидент се догодио у вријеме појачаних безбједносних мјера у британским војним базама које користе америчке снаге.
Амерички предсједник Доналд Трамп прошлог је мјесеца изјавио да су САД повукле стратешке бомбардере Б-1 из британске базе РАФ Ферфорд (RAF Fairford) након безбједносног инцидента у септембру због пријетње повезане са Ираном.
Свијет
100.000 британских ветерана добило писмо министарства: Спремите се за рат
Техеран је одбацио оптужбе о умијешаности у тај инцидент, као и оптужбе за друге непријатељске активности на британској територији.
Британски медији ове су седмице извијестили да ратно ваздухопловство због опасности од напада дроновима током ноћи премјешта војне авионе у хангаре и заштићена склоништа. Планира се и постављање заштитних мрежа око изложених авиона.
Британске власти већ годинама оптужују Иран за организовање завјера и покушаја атентата на иранске дисиденте, те израелске и јеврејске мете на британској територији.
За сада, међутим, нема јавно доступних доказа који би потврдили да иза најновијег инцидента са дроновима стоји Техеран.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму