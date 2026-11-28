Аутор:АТВ редакција
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Антивладини протести у главном граду Албаније, Тирани, данас су ескалирали у отворене сукобе између демонстраната и полиције, док окупљени грађани захтијевају хитну оставку премијера Едија Раме.
Припадници полиције употријебили су сузавац и водене топове како би растјерали демонстранте који су каменицама гађали снаге безбједности, те дрвеним палицама покушавали да разбију уличне камере и прозоре на владиним зградама, преноси агенција АП.
Албанци из свих дијелова земље, али и из дијаспоре, допутовали су у Тирану како би учествовали на скупу одржаном поводом 114. годишњице проглашења независности Албаније. Због повећаних тензија, полиција је распоређена на свим главним саобраћајницама на улазу и излазу из града, гдје се врше појачане контроле возила.
Један од демонстраната изјавио је да је у главни град допутовао из Велике Британије искључиво због протеста.
„Зашто? Зато што предуго патимо. Расули смо се по цијелој Европи и свијету и осјећамо се готово као да смо грађани без сопствене државе, као људи без држављанства“, поручио је он, додајући да политичке странке које дјелују у Албанији од пада комунизма „више никога не представљају“ те да би требало да уступе мјесто новој генерацији интелектуалаца и људи којима је више стало до будућности земље.
Данашњи скуп дио је ширег таласа демонстрација које су почеле још у мају. Првобитни повод за излазак грађана на улице био је противљење контроверзном пројекту изградње луксузног туристичког комплекса на једном острву у Јадранском мору, који се повезује са породицом америчког предсједника Доналда Трампа.
Ови протести добили су назив „Револуција фламингоса“, што је алузија на фламингосе који настањују то заштићено подручје. Таласу незадовољства у септембру су се придружили и студенти, који протестују због лоших услова на универзитетима и рада владе, а на више досадашњих окупљања такође су забиљежени инциденти и сукоби.
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