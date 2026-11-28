Аутор:АТВ редакција
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Међународни трибунал за право мора /ИТЛОС/ одбацио је захтјев Аргентине да заустави истраживање и бушење нафте око спорних Малвина /Фокландских острва/.
Одлука значи да ИТЛОС неће наложити обуставу нафтног пројекта "Морски лав", како је Буенос Ајрес тражио.
Трибунал, чије је сједиште у Хамбургу, саопштио је да захтјеви Аргентине захтијевају утврђивање која држава има суверенитет над острвима, питање које сматра ван дјелокруга Конвенције УН о праву мора /УНКЛОС/.
Стога је утврдио да нису испуњени услови за успостављање надлежности арбитражног трибунала који ће на крају саслушати спор.
Међутим, трибунал је нагласио да његово одбијање привремених мјера не утиче на надлежност будућег арбитражног трибунала нити утиче на право било које стране да изнесе аргументе о суштини спора.
Британски министар спољних послова Ед Милибанд и државни тужитељ Ели Ривс поздравили су одлуку ИТЛОС-а уз оцјену да је такав исход потврда снажне правне одбране и стратегије Велике Британије, чиме су потврдили британске претензије на суверенитет над острвима и околним поморским подручјима.
Они су позвали Аргентину да поштује право становника острва на самоопредјељење и оконча економски притисак на Фокландска острва.
Аргентина је 28. септембра покренула арбитражни поступак тврдећи да једнострана експлоатација угљоводоника у спорним поморским подручјима крши резолуције УН, подсјећа лист "Буенос Ајрес тајмс", а преноси Срна.
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