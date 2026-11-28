Аутор:АТВ редакција
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Лидерка њемачке крајње десничарске странке Алтернатива за Њемачку (АфД) Алис Вајдел изјавила је да очекује да ће наредне године бити поднесен приједлог за забрану те странке.
Она је у петак, у подкасту листа „Ди Велт“, рекла да сматра да ће 2027. године бити покренут покушај да се АфД забрани као неуставна странка, додајући да се странка „припрема за то и да ћемо видјети шта ће се догодити“, преноси ДПА.
Приједлог за забрану странке може да поднесе њемачком Савезном уставном суду било који од два дома парламента, Бундестаг или Бундесрат, или савезна влада. Суд би потом одлучивао о том случају.
У Њемачкој се већ дуже вријеме води расправа о томе да ли такав приједлог треба поднијети.
Током интервјуа за подкаст, Вајдел је оштро критиковала реформу обавјештајних служби коју је недавно усвојио доњи дом парламента, Бундестаг. Она је оцијенила да ће том реформом бити створени услови за покретање поступка забране АфД-а.
Приједлог закона дао би обавјештајним службама већа овлашћења за борбу против шпијунаже, тероризма и саботаже.
Савезна служба за заштиту уставног поретка (БфВ) више неће бити ограничена само на прикупљање информација, већ ће јој, први пут, бити дозвољено и да предузима тајне заштитне мјере против имовине и информационих система у случају постојања конкретних пријетњи, преноси Телеграф.
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