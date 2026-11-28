Њемачка Влада упозорава Кијев да не шири украјински сукоб на балтички регион, након удара на либијску луку Бенгази и напада на руски брод у Балтичком мору, објавио је магазин "Шпигл", позивајући се на неименоване изворе.

Лист наводи да ови напади постављају питање пред њемачку Владу да ли би се непријатељства могла проширити на воде код њемачке обале.

Њемачке власти су посљедњих седмица, на различитим нивоима, снажно позивале украјинску страну на уздржаност.

"У њемачким безбједносним круговима постоји забринутост да проширење војних операција Украјине на балтички регион носи непредвидив ризик од ескалације сукоба", истиче лист.

Члан предсједничког савјета Либије Моса ел Кони окривио је Кијев за ударе на луку Бенгази и назвао их неприхватљивим.

Руски теретни брод "Спарта два", на путу од Санкт Петербурга до Калињинграда, нападнут је 21. новембра са два дрона у међународним водама у Финском заливу.

Чак је и Министарство одбране Финске претпоставило да је цивилни брод напала Украјина.