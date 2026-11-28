Аутор:АТВ редакција
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Чланице Савјета безбједности УН требало би да у понедјељак, 30. новембра, одрже десето неформално гласање о кандидатима за новог генералног секретара УН, који ће наслиједити Антонија Гутереша, саопштио је "Security Council Report".
Гласање је заказано за 15.00 часова по источноамеричком времену, а његов циљ је да чланице процијене подршку кандидатима прије доношења формалне одлуке о томе кога ће препоручити Генералној скупштини УН, објављено је на страници ове непрофитне организације.
Неформална гласања, позната као "пробна", представљају прелиминарни механизам за процјену изгледа кандидата и не подразумијевају доношење формалне одлуке.
Према тренутно доступним информацијама, у десетом кругу очекује се учешће осам кандидата, будући да се од осмог круга није појавио ниједан нови кандидат.
Кандидати су Ивон Абаки из Еквадора, коју је номиновала Тонга, Марија Фернанда Еспиноза Гарсес из Еквадора, коју су номиновали Антигва и Барбуда, Рафаел Маријано Гроси из Аргентине, Ребека Гринспан Мајуфис из Костарике, Лана Заки Нусеибех из Уједињених Арапских Емирата, Олара Отуну из Уганде, Керолајн Родригес-Биркет из Гвајане и Феридун Хади Синирлиоглу из Турске.
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