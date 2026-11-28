Предсједник Аргентине Хавијер Милеј изјавио је да ће Фокландска острва једног дана бити под аргентинском контролом, упркос одлуци Међународног трибунала за право мора да одбаци приговоре на британски нафтни пројекат "Морски лав" у водама око тог архипелага.

Судије трибунала одбациле су аргентинске захтјеве са 18 гласова према три, оцијенивши да то тијело нема надлежност да разматра спорове који се односе на територијални суверенитет над копном, преноси "Телеграф".

Милеј је након одлуке поручио да Аргентина поштује пресуду, али да она не представља коначан одговор на питање суверенитета над острвима, која Аргентина назива Малвинима.

Свијет Одбачен захтјев Аргентине, нема обуставе пројекта "Морски лав"

"Сада, више него икад, нашој земљи су потребна јача и снажнија средства за одбрану. По историји и по праву Малвини су аргентинска острва", истакао је аргентински предсједник.

Он је позвао парламент да наредне седмице размотри и усвоји приједлог закона о одбрани националног суверенитета, којим би биле омогућене веће новчане казне и санкције компанијама које сарађују са фирмама укљученим у експлоатацију нафте на спорним територијама.

"Одлука Међународног трибунала за право мора ни на који начин не легитимише једнострану експлоатацију наших природних ресурса. Одбрана нашег суверенитета није ствар једне владе или једне странке, то је неотуђиви уставни мандат", нагласио је Милеј.

Аргентина је раније поднијела кривичне пријаве против компанија које учествују у пројекту "Морски лав", чије се налазиште процјењује на до 1,7 милијарди барела нафте и налази се око 218 километара од Фокландских острва.