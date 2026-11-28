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Земљотрес магнитуде пет степени по Рихтеру погодио је шире подручје Лос Анђелеса, а потом је услиједило неколико мањих, саопштено је из Геолошког завода САД.
Земљотрес је регистрован на подручју шест километара сјеверозападно од Менхетн Бича у Калифорнији, а хипоцентар је био у мору на дубини од 12,2 километра.
Национална метеоролошка служба САД није издала упозорење на цунами за погођено подручје, које се налази у сеизмички активном региону, преноси портал "Баха".
Градоначелник Лос Анђелеса Карен Бас објавила је на друштвеним мрежама да за сада нема извјештаја о већој штети након потреса, преноси Срна.
Ипак, додала је, Ватрогасна служба Лос Анђелеса је у режиму за процјену потенцијалних посљедица широм града, а градски тимови настављају да прате ситуацију.
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