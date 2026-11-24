Земљотрес магнитуде 5,3 степена по Рихтеровој скали регистрован је код обале Чијапаса, на југу Мексика, саопштено је из мексичке Државне сеизмолошке службе.

У саопштењу се наводи да је земљотрес регистрован 118 километара југозападно од Мапастепекам на дубини од око шест километара. Из Државне службе за координацију цивилне заштите наведено је да није пријављена материјална штета након земљотреса, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.