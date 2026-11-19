Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,7 Рихтерове скале погодио је југозападну јапанску префектуру Кумамото, а повријеђене су најмање двије особе, јавила је агенција Кјодо.
Земљотрес се десио у 2.22 часа ујутру по локалном времену на дубини од десет километара, објавила је Јапанска метеоролошка агенција.
Потрес се осјетио широм главног острва Кјушу, као и у дијеловима острва Шикоку и Хоншу.
Грађанима је упућен позив да остану у приправности због могућности да се земљотрес сличног интензитета деси у наредних седам дана, преноси Срна.
Није објављено упозорење на цунами, а локалне општине Минамати и Куми издале су наредбе за евакуацију.
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