Аутор:АТВ редакција
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Глобално тржиште је изгубило 2,8 милијарди барела нафте и 60 милијарди метара кубних гаса од почетка сукоба на Блиском истоку, саопштила је Међународна агенција за енергетику /ИЕА/.
Прекид транспортовања енергената кроз Ормуски мореуз 2026. године донио је највећи шок за глобално снабдијевање, а од новембра се ситуација није стабилизовала, наводи ИЕА у извјештају "Свјетски енергетски преглед 2026".
Док се други механизми заштите исцрпљују, све већи дио терета пада на потрошаче, између осталог и због високих цијена.
Од почетка сукоба, извоз из Персијског залива мијењао се у зависности од промјена безбједносне ситуације.
Утицај на тржиште појачан је и ризицима повезаним са транзитом преко Црвеног мора и ситуацијом у Украјини, наводи се у извјештају, преноси Срна.
ИЕА је указала да су залихе дизел горива, које представља окосницу глобалне економије, под екстремним притиском, а цијене су достигле рекордне нивое од преко 200 долара по барелу.
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