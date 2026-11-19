Аутор:АТВ редакција
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Тајне службе Сјеверне Македоније и Грчке, уз помоћ Мосада, ухапсиле су пет особа осумњичених да су, за рачун Ирана, планирале убиства. Техеран је акцију назвао бесмисленом.
Потрага за наводним иранским шпијунима траје од љета, када су мете агената били синови Доналда Трампа и Бењамина Нетанјахуа.
Током претреса откривени су наоружање, муниција, мобилни телефони и рачунари, али и нотеси са детаљним плановима неколико важних локација у Грчкој. Иза решетака, недуго прије рације, завршило је укупно пет особа, које су грчке и македонске обавјештајне службе описале као организаторе завјере против Израелаца. У читаву операцију, тврде израелски медији, био је умијешан и Мосад.
Македонска и грчка полиција ухапсиле су, у размаку од свега неколико сати, групу наводних завјереника којима се на терет ставља планирање ликвидације неименованог израелског држављанина који живи у Грчкој. Серију хапшења је 12. новембра покренула грчка полиција, која је на граничном прелазу притворила држављанина Сјеверне Македоније и убрзо затим га предала властима у Скопљу.
Убрзо затим, македонска полиција и Агенција за националну безбједност ухапсиле су још четири особе за које се сумња да су, након путовања у Иран и још једну заливску државу, сковале план за убиство израелског држављанина.
Израелски медији јавили су да је Мосад македонским и грчким обавјештајцима доставио детаље о активностима наводних терориста, те унапријед обавијестио особе за које се сумња да су мете напада.
Иран, који се нашао у центру ове шпијунске афере, одмах је одбацио било какву везу са ухапшенима, наводећи да се ради о „израелској подметачини“.
„Ове непоткријепљене оптужбе дио су стандардне кампање израелског режима у циљу психолошког рата и дискредитације Ирана“, навела је Амбасада Исламске Републике у Атини.
Главни осумњичени у овој шпијунској афери је Едрис Џаханагири Маванех, који је у прошлости, барем како тврде обавјештајне службе у Скопљу и Атини, одржавао везе са иранским посредницима и криминалцима.
Шеф македонске Агенције за националну безбједност Борис Христовски објаснио је да су чланови ове групе одржавали контакте са локалним криминалцима и организовали логистичке припреме. Сва петорица ухапшених су македонски држављани, док су четворица ухапшених у Скопљу, наводно, и раније имала везе са криминалом.
Израелски Канал 12 јавио је да су „Иранци регрутовали припаднике ове ћелије из редова дилера дроге“, док је један од четворице ухапшених у Скопљу, наводно, признао да се састајао са неименованим Иранцем, са којим је разговарао о плановима за терористичке нападе на грчкој територији.
Грчки извори рекли су дневнику „Катимерини“ да је тајна истрага почела још у марту, након чега су обавјештајци открили да се лидер ове групе у Ирану и Уједињеним Арапским Емиратима састао са Маванехом.
Везу између иранских шпијуна и македонских криминалаца успоставио је дилер дроге, за којим су грчке власти још 2017. године расписале потјерницу због улоге у шверцу двије тоне кокаина. Американци ту особу траже од прије двије године због наводног планирања атентата.
Цијела група је, како наводи атински дневник, планирала да убије директора технолошке компаније чије је сједиште у Грчкој, због веза са израелском војном индустријом.
Хапшења у Грчкој и Сјеверној Македонији услиједила су свега два мјесеца након што су Мосад и западне обавјештајне службе упозорили да је иранска Револуционарна гарда формирала посебне јединице које су у посљедњих пет година покренуле серију осветничких акција широм свијета.
Ова операција ескалирала је након убиства генерала Касема Сулејманија 2020. године. Иранске акције извођене су у САД, западној Европи, Азији, али и на јадранској обали, гдје су Американци склонили дисидентску групу Муџахедин-е Калк.
Израелски обавјештајци су ово упозорење „пустили у етар“ крајем августа, након што су иранске телевизије емитовале прилог под насловом „Гдје и како убити Барона Трампа?“, сина америчког предсједника, чији живот, према процјенама Револуционарне гарде, вриједи 10 милиона долара.
Неколико дана раније, израелски премијер Бењамин Нетанјаху рекао је да је Иран покушао да убије једног од његових синова, који је одмах евакуисан са Флориде и пребачен у Израел. Израелски медији наводе да је мета иранског плана био Јаир Нетанјаху.
(РТС)
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