Аутор:АТВ редакција
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Нови амерички обавјештајни подаци указују на то да Иран разрађује планове за потенцијални напад на високе званичнике администрације америчког предсједника Доналда Трампа, детонацијом „прљаве бомбе“ или употребом хемијског оружја у Вашингтону.
Ипак, за сада нема показатеља да је Техеран донио одлуку да такав напад изведе, објавио је ЦНН, позивајући се на седам америчких званичника.
Према ријечима извора упознатих са обавјештајним подацима, иранско планирање за сада представља настојање да се обезбиједе различите опције, а не знак непосредне пријетње.
Ипак, два извора навела су да су планови веома конкретни и да обухватају одређене локације и циљеве, због чега су амерички званичници током протекле седмице одржали више састанака о мјерама за спречавање могућег напада.
Портпаролка Бијеле куће Лорен Бис рекла је да САД прате све потенцијалне пријетње, али да тренутно не постоје озбиљне пријетње по америчку територију.
Амерички званичници, међутим, сматрају да обавјештајни подаци указују на спремност Ирана да размотри ескалацију сукоба, иако остаје неизвјесно да ли Техеран има оперативце способне да спроведу такав план.
Један од извора навео је да су америчке службе регистровале иранске тврдње да се материјали за израду бомби већ налазе на територији САД.
Званичници су подијељени у процјени вјеродостојности тих информација, али поједини сматрају да је могуће да су радиоактивни материјали или хемијски агенси унапријед допремљени у земљу.
Иранска мисија при Уједињеним нацијама одбацила је тврдње о могућој употреби хемијског оружја, наводећи да Иран такву употребу сматра потпуно нелегитимном и да категорички одбацује оптужбе.
„Прљава бомба“ није исто што и нуклеарно оружје. Она комбинује конвенционални експлозив и радиоактивни материјал, који се распршује приликом детонације.
Стручњаци наводе да би највећи број непосредних жртава вјероватно био посљедица саме експлозије, док би радиоактивно загађење могло да угрози шире подручје.
Један од извора упознатих са обавјештајним подацима описао је такво оружје као „оружје терора, а не прецизности“.
Америчке службе прате и одвојене обавјештајне податке који указују на могућност да Иран употреби хемијско оружје против америчких трупа на Блиском истоку.
Један од изазова за америчке службе представља и истек закона који им омогућава прикупљање комуникација страних држављана.
Закон је истекао у јуну, а налози одобрени прије тог рока важе до марта 2027. године.
Државни тужилац Тод Бланш, директорка Националне обавјештајне службе Џеј Клејтон и директор Централне обавјештајне агенције (ЦИА) Џон Ретклиф позвали су прошле седмице Конгрес да поново одобри примјену закона, упозоравајући да би губитак тог инструмента угрозио животе Американаца и америчких војника у иностранству.
У међувремену, САД и Иран настављају сукоб око Ормуског мореуза, док преговори о окончању америчке блокаде, поновном отварању мореуза и прекиду непријатељстава нису донијели резултате.
Регионални извор оцијенио је да ће наредних неколико седмица бити кључне за постизање споразума и упозорио да би ирански тврдолинијаши или одметнути елементи режима, који су имали користи од рата, могли покушати да осујете преговоре нападом.
(Курир)
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