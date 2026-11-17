Аутор:АТВ редакција
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Форензички стручњак тврди да осуђени сексуални преступник Џефри Епстин није починио самоубиство у затвору, већ да је убијен. Професор Мајкл Фримен рекао је у разговору за Би-Би-Си (BBC) да је након прегледа документације њујоршког мртвозорника увјерен да је Епстин задављен, и то највјероватније с леђа. Званични закључак из 2019. године био је да је Епстин себи одузео живот.
Фримен своје закључке заснива на списима и фотографијама из извјештаја мртвозорника, које му је уступио Епстинов брат Марк. Он од почетка тврди да му је брат убијен. Фримен наглашава да је његова анализа независна, да за њу није плаћен и да још није прошла научну рецензију. За Би-Би-Си је рекао да вјерује да постоје знакови напада на Епстина. Поменуо је дубоко крварење у лијевом рамену и повреде лица које изгледају као посљедица удараца.
Стручњак сматра да докази највише указују на дављење неким предметом, који је потом вјероватно искоришћен како би се тијело објесило о кревет на спрат. Додао је да су изнад трага дављења на Епстиновом врату видљиви трагови ноктију. То би, према његовом мишљењу, „одговарало дављењу, посебно с леђа, и покушају жртве да уклони омчу с врата“.
„Повреде се не подударају с начином на који је тијело пронађено. Преостаје само једно објашњење, а то је убиство“, рекао је Фримен.
Мртвозорник који је 2019. године обавио обдукцију закључио је да Епстинове повреде одговарају самоубиству. Канцеларија главног инспектора Министарства правде саопштила је да је мртвозорник тада рекао да су повреде типичније за самоубиство вјешањем него за убиство дављењем. Истакао је и да није било одбрамбених рана какве се очекују код жртава дављења.
Докторка Барбара Сампсон, тадашња главна мртвозорница која је потврдила да је ријеч о самоубиству, раније је изјавила:
„Чврсто стојим иза наше одлуке о узроку и начину смрти господина Епстина.“
Фримен је, међутим, примијетио да би у истрази смрти вјешањем у притвору очекивао фотографију тијела прије него што је оно спуштено. Према истрази Министарства правде, чувар који је пронашао Епстина одмах је позвао колегу, спустио тијело на под и започео оживљавање.
На питање ко је могао убити Епстина ако је његово тумачење доказа тачно, Фримен је одговорио да „нема појма“.
„О томе немам мишљење. То није био дио ниједне истраге коју сам спровео“, рекао је.
Одбацио је сугестије да његови ставови нагињу теоријама завјере.
„Имам ту предност да могу рећи – немојте ми вјеровати на ријеч, нека свако сам погледа. Ако и даље мислите да сам теоретичар завјере зато што гледам у нешто што изгледа као дављење и кажем – мислим да је то дављење, а не вјешање – покажите ми гдје гријешим. Потпуно сам отворен за то. Ја сам академик и радо ћу саслушати утемељене теорије других људи“, поручио је.
Фримен је иначе радио као стручњак за утврђивање узрока смрти за америчке државне тужиоце у случајевима смрти у полицијском притвору, укључујући случај Џорџа Флојда у Минесоти. Своје истраживање објавио је након што је у понедјељак увече у Лондону представио закључке.
Џефри Епстин пронађен је мртав 10. августа 2019. године у њујоршком затвору, гдје је чекао суђење због оптужби за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације. Његова смрт догодила се мјесец дана након што је кратко био под надзором због опасности од самоубиства.
Године 2008. осуђен је због подвођења малољетнице и регистрован као сексуални преступник, али је избјегао тежу затворску казну захваљујући нагодби с тужилаштвом. Једанаест година касније поново је оптужен за вођење мреже малољетница које је сексуално искоришћавао.
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