Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе изгубиле су послије 26 година статус земље у којој су мале богиње елиминисане, а стручњаци за јавно здравље оцјењују да је за његово поновно стицање неопходно повећати обухват вакцинацијом и унаприједити надзор над ширењем болести.
Панамеричка здравствена организација (ПАХО) обавијестила је администрацију америчког предсједника Доналда Трампа о губитку тог статуса у петак, а званично саопштење очекује се сутра, изјавио је један званичник америчке администрације, преноси Ројтерс.
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Одлука долази у тренутку када се САД суочавају са највећим бројем случајева малих богиња у посљедњих више од три деценије.
Од 2025. године заражено је око 7.700 људи, док је 13 особа преминуло.
Овај период обиљежили су пад стопе имунизације и све веће неповјерење према вакцинама, током мандата америчког министра здравља Роберта Ф. Кенедија Млађег, који је годинама без научних доказа доводио у питање њихову безбједност, наводи агенција.
За поновно стицање статуса земље без малих богиња потребно је доказати да је пренос болести заустављен и да није било континуираног ширења вируса током најмање 12 мјесеци, као и да земља има ефикасан систем епидемиолошког надзора.
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Међутим, епидемије се и даље појављују у америчким савезним државама попут Пенсилваније, Њујорка и Висконсина, без јасних доказа да је пренос вируса заустављен на националном нивоу, изјавила је Џенифер Нузо, директорка Центра за пандемије Универзитета Браун.
ПАХО је позвао САД да појачају вакцинацију како би се зауставило ширење веома заразног вируса.
Стручњаци истичу да је за спречавање епидемија потребно да најмање 95 одсто становништва прими двије дозе вакцине, у складу са препорукама Свјетске здравствене организације.
Према подацима америчких Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), обухват вакцинацијом дјеце која похађају вртиће у школској 2025/26. години износио је 92,4 одсто, али је у појединим срединама знатно нижи.
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Током епидемије у Јужној Каролини, неке школе у округу Спартанбург имале су стопу вакцинације од свега 20 одсто.
(Курир)
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