Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху упозорио је да ирански ракетни, терористички и нуклеарни програми представљају пријетњу не само Израелу већ и Европи.
Он је то изјавио током заједничког обраћања са премијером Чешке Андрејем Бабишем, који борави у посјети Јерусалиму, истичући истовремено значај одбрамбене сарадње двије земље, преноси „Тајмс оф Израел“.
„Иранске ракете не заустављају се на границама Израела. Исто важи и за ирански тероризам. Ни његове нуклеарне амбиције не познају границе. Европа није посматрач. Европа је мета“, рекао је Нетанјаху на заједничкој конференцији за новинаре након састанка двије владе.
Нетанјаху је похвалио Праг због подршке Израелу, истовремено критикујући друге европске владе због њиховог става према израелским војним операцијама.
„Неки у Европи радије осуђују Израел него што се супротстављају тероризму“, рекао је Нетанјаху, додајући да Чешка „одбија да мијеша добро и зло“.
Израелски премијер тврди да је својим војним успјесима „промијенио лице Блиског истока“ након напада које је Хамас предводио 7. октобра 2023. године.
Међу тим успјесима навео је и операције против иранског нуклеарног програма и програма балистичких ракета, истовремено признајући да „посао још није завршен“.
„Заједно, са другима за које се надам да ће нам се придружити, бранићемо нашу заједничку цивилизацију. Управо је то оно што је заиста на коцки“, рекао је Нетанјаху.
Бабиш је, са своје стране, изразио интересовање за проширење одбрамбене сарадње са Израелом, похваливши израелску технологију противваздушне одбране и искуство стечено на бојном пољу.
Чешки премијер састаће се током боравка у Израелу и са предсједником странке Јашар Гадијем Ајзенкотом, којем је повјерен задатак да формира наредну владајућу коалицију, као и са другим високим израелским званичницима, рекао је за „Тајмс оф Израел“ извор упознат са тим питањем.
(Курир)
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