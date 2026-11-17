Аутор:АТВ редакција
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САД су послије 26 година изгубиле статус земље у којој су мале богиње елиминисане, док се истовремено суочавају са највећим бројем случајева ове болести у више од три деценије.
Од 2025. године заражено је око 7.700 људи, а 13 особа је преминуло.
За повратак статуса потребно је да се најмање 12 мјесеци не биљежи континуирано ширење вируса, да пренос болести буде заустављен и да земља има ефикасан систем епидемиолошког надзора.
Панамеричка здравствена организација (ПАХО) обавијестила је администрацију америчког председника Доналда Трампа о губитку статуса у петак, а званично саопштење очекује се сутра, изјавио је један званичник америчке администрације, преноси Ројтерс.
Епидемије се и даље појављују у савезним државама попут Пенсилваније, Њујорка и Висконсина, без јасних доказа да је пренос вируса заустављен на националном нивоу, изјавила је Џенифер Нузо, директорка Центра за пандемије Универзитета Браун.
ПАХО је позвао САД да појачају вакцинацију како би зауставиле ширење веома заразног вируса. Стручњаци истичу да је за спрјечавање епидемија потребно да најмање 95 одсто становништва прими две дозе вакцине, у складу са препорукама Свјетске здравствене организације,преноси Танјуг.
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Према подацима америчких Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), вакцинисано је 92,4 одсто дјеце која похађају вртиће у школској 2025/26. години, али је обухват у појединим срединама знатно нижи. Током епидемије у Јужној Каролини, неке школе у округу Спартанбург имале су стопу вакцинације од свега 20 одсто.
Пад стопе имунизације и све веће неповјерење према вакцинама обиљежили су овај период, током мандата америчког министра здравља Роберта Ф. Кенедија Млађег, који је годинама без научних доказа доводио у питање њихову безбједност, наводи агенција.
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