Аутор:АТВ редакција
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Састанак предсједника Русије и САД, Владимира Путина и Доналда Трампа, протекао је добро, изјавио је помоћник руског лидера Јуриј Ушаков.
Ушаков је рекао да су Путин и Трамп разговарали о украјинском сукобу и питањима која се тичу билатералних односа.
„Разговарали су о припремама за трилатерални самит, као и о одређеним питањима која се тичу наших билатералних односа. И, наравно, дотакли су се тема које су непосредно повезане са рјешавањем украјинског сукоба“, прецизирао је Ушаков.
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Овај билатерални састанак био је припремни корак уочи трилатералног састанка са кинеским предсједником, истакао је дипломата.
Према његовим ријечима, током састанка Путина и Трампа није било посебно значајних изјава, јер се сви припремају за трилатерални састанак.
Састанак је трајао 35 до 40 минута, рекао је Ушаков и додао да је Путин након разговора био одлично расположен.
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