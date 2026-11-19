Аутор:АТВ редакција
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Јеменски Хути су у новом нападу на Саудијску Арабију циљали један од симбола главног града – небодер у којем се налази сједиште сувереног фонда Саудијске Арабије (ПИФ).
Према ријечима свједока који су говорили за медије, у главном граду Саудијске Арабије чуло се неколико експлозија.
„Фасада је оштећена на неколико спратова, а прозори су разбијени“, рекао је за АФП извор који је желио да остане анониман.
Још два извора потврдила су штету на згради ПИФ-а од 80 спратова, која представља највиши торањ у финансијском округу Ријада.
Коалиција предвођена Саудијском Арабијом, која се бори против Хута које подржава Иран, раније је саопштила да је пријављена материјална штета док се суочавала са ракетном пријетњом коју су Хути упутили према Ријаду.
Напад се догодио мање од двије седмице након што је у нападу Хута оштећена пословна кула у Ријаду, у којој се налази сједиште енергетске компаније „Арамко“, преноси Кликс.
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