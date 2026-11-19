Аутор:АТВ редакција
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Вјештачка интелигенција постаје један од најзначајнијих фактора који ће одређивати конкурентност, продуктивност и привредни раст у наредним годинама, оцијенила је генерални директор Међународног монетарног фонда /ММФ/ Кристалина Георгијева, наводећи да је њен утицај већ знатно видљив у глобалној економији.
Обраћајући се учесницима скупа Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/ у Шенџену, Георгијева је рекла да је ово прва година у којој је вјештачка интелигенција имала значајан утицај на глобални привредни раст.
Она је навела да се очекује да ће глобални привредни раст ове године износити 3,1 одсто, док економије АПЕК-а биљеже раст од 3,4 одсто, а свјетска трговина 4,6 одсто.
Према њеним ријечима, глобални привредни раст покрећу инвестициони бум у области вјештачке интелигенције и земље које су оствариле значајан напредак у регионалној трговинској интеграцији.
Георгијева је упозорила да раст инфлације, каматних стопа и јавног дуга представљају значајне изазове за свјетску економију.
Она је истакла да енергетски шок и раст потражње изазван развојем вјештачке интелигенције подижу глобалну инфлацију на 4,7 одсто ове године, што у многим економијама захтијева пооштравање монетарне политике.
Посебно је упозорила на раст глобалног дуга који би ускоро могао достићи 100 одсто бруто домаћег производа, што би био највиши ниво од Другог свјетског рата.
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Георгијева је нагласила да су структурне реформе неопходне за повећање продуктивности и привредног раста, посебно у областима примјене вјештачке интелигенције и развоја тржишта капитала.
"Ово је најбржа трансформација у историји човјечанства и, најједноставније речено, ко заспи пропустиће прилику", поручила је Георгијева.
Она је истакла да земље морају убрзати развој дигиталне инфраструктуре, припремити тржишта рада и раднике за примјену вјештачке интелигенције и успоставити заштитне механизме за ризике који се односе на финансијску стабилност и сајбер-безбједност.
Георгијева је нагласила да је сарадња свјетских лидера кроз форуме попут АПЕК-а од посебног значаја за суочавање са глобалним изазовима.
"Када удружимо напоре, пред нама се отварају заједнички просперитет и мир", поручила је Георгијева.
АПЕК је основан 1989. године и окупља 21 привреду азијско-пацифичког региона. Форум представља платформу за дијалог и сарадњу у областима трговине, инвестиција, економске интеграције, технолошког развоја и одрживог привредног раста.
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Чланице АПЕК-а обухватају економије које заједно представљају значајан дио свјетске привреде и међународне трговине. Сарадња се заснива на добровољним обавезама, отвореном дијалогу и консензусу.
Кина је домаћин АПЕК-а 2026. године, а овогодишњи скуп у Шенџену усмјерен је на изградњу азијско-пацифичке заједнице, са нагласком на отвореност, иновације и сарадњу.
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