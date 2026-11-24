Аутор:АТВ редакција
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Двојица мушкараца ухапшена су због сумње да су починила провалу и неовлашћено ушла у сеоску резиденцију принца и принцезе од Велса на имању Сандрингем, саопштила је полиција.
Полиција из Норфолка навела је да је у понедјељак, нешто прије 18 часова, примила позив због пријаве о сумњивим активностима на тој адреси.
Полицијске снаге су на терен послале псе трагаче, дронове и хеликоптер како би претражиле подручје, а двојица мушкараца ухапшена су на имању, преноси ББЦ.
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Полиција је додала да у тренутку инцидента у објекту није било никога. Из Кенсингтонске палате саопштено је да не коментаришу питања безбједности.
Принц Вилијам и принцеза Кејт Мидлтон не живе стално у резиденцији Анмер Хол, већ је користе као сеоско уточиште током празника.
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