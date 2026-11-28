Аутор:АТВ редакција
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Вођа арапске странке Раам у Израелу Мансур Абас дефинисао је у интервјуу за израелски Канал 12 Хамас као терористичку организацију, што представља преседан када је ријеч о палестинским партијама у Израелу.
Предсједник странке Раам, Мансур Абас, први пут је у суботу увече експлицитно описао Хамас као терористичку организацију, након што су израелски медији раније овог мјесеца извјештавали да се очекује да ће дати такву изјаву како би олакшао улазак своје странке у будућу коалицију.
Новинарка Дана Вајс замолила је Абаса да прочита текст закона који позива на оснивање државне истражне комисије о упаду Хамаса у Израел 7. октобра 2023. године.
„Ви сте потписали закон, шта пише у њему?“, питала је Вајс, на шта је Абас цитирао дио закона у којем стоји да је Хамас терористичка организација.
„Хамас је терористичка организација. То ми је одавно јасно. То није због тренутних политичких околности. Описали смо Хамасове акције као терористичке акте“, рекао је Абас.
Он каже да његово оклијевање око тога да ли да „каже или не каже“ није имало везе са Хамасовим поступцима.
„Наше оклијевање око тога да ли да кажемо није се никада односило на њихове поступке, њихов положај или њихово понашање. Осудили смо и дефинисали те акције као терористичке акције, тачка и тако даље. Али постоје људи који ово користе као политички инструмент, па су нас због тога гурнули у ћошак. Осим тога, такође желимо да осигурамо да се то не користи за објаву тоталног рата свакој палестинској беби, свакој палестинској жени, цијелом палестинском народу“, каже он.
Абас је покушао да објасни сложеност проблема за себе као истакнутог изабраног представника арапске заједнице у Израелу.
„Ово питање остаје сложено и нема никакве везе са оптужбама да подржавамо тероризам. Постоје различити аспекти, који се односе на лични ниво, арапско друштво, односе са палестинским народом у цјелини и како гледамо на сам сукоб. Нисмо ријешили ове проблеме“, навео је.
Иначе, мандатар владе Гади Ајзенкот рекао је раније да би прихватио учешће Раама у израелској влади уколико Абас јасно дефинише Хамас као терористичку организацију, преноси Кликс.
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