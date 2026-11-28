Аутор:АТВ редакција
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Алис Вајдел, копредсједавајућа странке Алтернатива за Њемачку, изјавила је да је Њемачка изгубила своју улогу неутралног посредника у сукобу у Украјини усљед претјеране умијешаности и ратоборне реторике.
Она је истакла да би актуелна њемачка влада требало хитно да покрене директан дијалог са Москвом, преноси ТАСС.
Одговарајући на питање у подкасту листа „Велт“ о ставу према могућим мировним преговорима у вези са сукобом у Украјини, Вајделова је нагласила да је потребно хитно прекинути борбена дејства.
– За почетак, жељела бих да видим све стране за преговарачким столом – то је наша дужност. Морамо да окончамо сукоб што је прије могуће. То је мој став – рекла је Вајделова.
Према њеним ријечима, Њемачка је у периоду након Другог свјетског рата традиционално имала улогу „неутралног посредника“, али је Берлин сада изгубио тај капацитет.
– Више не можемо да играмо ту улогу јер смо постали превише дубоко уплетени. Русија нас доживљава као страну у сукобу. С обзиром на сву ту војну реторику, то није изненађујуће – примјетила је Вајделова, преноси РТ Балкан.
Вајделова је такође указала да је тренутни политички курс њемачке владе погрешан.
Позвала је руководство, укључујући и канцелара Фридриха Мерца, да одустане од једностраних контаката.
– Да сам на мјесту Фридриха Мерца – или било кога другог – једноставно бих савјетовала да одмах отпутује у Русију и сједне за преговарачки сто са Путином. А затим да оде код Зеленског. Или прво код Зеленског – мада ионако стално путују у Кијев. Иду само у Кијев, а никада у Москву – изјавила је Вајделова.
Додала је да би, након посјета Москви и Кијеву, њемачки представници требало да отпутују у Сједињене Државе као посредници и усагласе јединствену преговарачку позицију.
Према њеним ријечима, такав потез био би потпуно у складу са традиционалним дипломатским приступом Њемачке.
– Не разумијем зашто се ово не ради. Ја бих тако поступила – закључила је.
Претходно је Путин напоменуо да су одређеним европским представницима, путем дипломатских канала, упућени позиви да посјете Москву како би разјаснили свој став о евентуалном учешћу у мировном процесу.
Као одговор на то, Мерц је изразио спремност за разговоре са Русијом, уз напомену да би такви разговори, по његовом мишљењу, требало да се одвијају на неутралној територији.
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