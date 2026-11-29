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Генерални директор Руског фонда за директна улагања и дипломата Кирил Дмитријев рекао је да треба истражити медијску тишину у вези са Америчком агенцијом за међународни развој /УСАИД/.
Дмитријев је на Иксу упитао да ли уредници то забрањују.
"Истина није приоритет или вјерују да циљ оправдава средства", пита Дмитријев.
Његове ријечи услиједиле су након критика милијардера Илона Маска који је УСАИД описао као превару "прања новца".
Маск је, такође, рекао да би Американци требало да "прате новац", наводећи да је "УСАИД купио хиљаде новинара новцем америчких пореских обвезника".
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