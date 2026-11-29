Аутор:АТВ редакција
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Пакистанска војска саопштила је у недјељу да ће послати трупе како би помогла у јачању одбране Саудијске Арабије усљед напада јеменских Хута.
У саопштењу се наводи да ће војници обављати дужности на територији Саудијске Арабије, у складу са постојећим споразумима о одбрамбеној сарадњи.
Војска није открила број војника, њихове конкретне задатке, трајање мисије нити када би трупе требало да стигну у Саудијску Арабију.
Саудијска Арабија, кључни савезник САД у региону, суочава се са све већим притиском откако је у фебруару избио рат са Ираном након америчких и израелских удара на Исламску Републику. Ријад се окренуо регионалним савезницима, укључујући Турску, Пакистан, Египат и Сирију, како би ојачао одбрану од ракетних напада и напада дроновима које изводе Хути.
Саудијска Арабија се током протекле деценије супротстављала Хутима у грађанском рату у Јемену, подржавајући међународно признату владу на југу земље. Међутим, Хути контролишу најнасељенија подручја Јемена, укључујући и главни град Сану.
Борбе у Јемену ескалирале су овог љета између Хута и владиних снага које подржава Саудијска Арабија. Хути су такође покренули директне нападе на Саудијску Арабију и увели блокаду њеног поморског саобраћаја, што се тумачи као ширење америчко-иранског рата.
Посљедњих мјесеци побуњеници су остварили највеће територијално напредовање у посљедњих неколико година, преотевши јеменску обалу Црвеног мора од провладиних снага.
То им је, уз затварање кључног саудијског нафтовода, додатно ојачало способност да гуше саудијски извоз нафте, што је подигло глобалне цијене горива и дало Ирану снажнију преговарачку позицију.
Ово ријетко оглашавање Исламабада услиједило је два дана након што су се пакистански, турски и саудијски одбрамбени и војни званичници састали у Исламабаду и поново потврдили подршку Ријаду у оквиру трилатералног споразума, према којем се напад на једну чланицу третира као напад на све.
Три земље су такође подржале дипломатске напоре за смиривање регионалних тензија.
Пакистан, Саудијска Арабија и Турска потписали су 7. августа Заједнички одбрамбени споразум из Меке, прогласивши да ће се напад на једну чланицу сматрати нападом на све три. Земље су овај пакт описале као одбрамбени и навеле да није усмјерен ни против једне конкретне државе.
Исламабад је више пута поновио да трилатерални одбрамбени пакт није усмјерен ни против једне земље, укључујући и сусједни Иран.
Споразум се надовезује на деценије пакистанског војног присуства у Саудијској Арабији, гдје је непознат број пакистанских војника стациониран још од раних осамдесетих година прошлог вијека ради обуке и савјетовања саудијских снага.
Ова објава долази нешто више од мјесец дана након што је Египат најавио да ће пружити војну подршку Саудијској Арабији за одбрану од напада Хута, не износећи детаље.
Један регионални званичник упућен у дешавања тада је изјавио да ће Египат распоредити системе противваздушне одбране и авионе како би помогао у пресретању ракета и дронова испаљених на Саудијску Арабију.
Египатска подршка је одбрамбене природе и неће укључивати слање копнених трупа у Јемен, рекао је званичник, желећи да остане анониман јер није овлашћен да даје изјаве за медије.
У недјељном саопштењу поново је потврђена посвећеност Пакистана заштити двије најсветије исламске џамије у саудијским градовима Меки и Медини. Наводи се да ће распоређивање трупа ојачати одбрамбене способности Саудијске Арабије у свјетлу „новонасталих безбједносних изазова“.
Такође се додаје да ће „трупе извршавати додијељене задатке на територији Саудијске Арабије, у складу са договореним обавезама и успостављеним оквиром одбрамбене сарадње“, те да ће „ово распоређивање допринијети даљем јачању одбрамбених способности Краљевине усљед новонасталих безбједносних изазова“.
Саудијска Арабија оптужила је Хуте за испаљивање ракета и дронова према Меки и Медини откако је овог љета почела ескалација. Хути су оштро демантовали да су гађали два најсветија града ислама.
Распоређивање слиједи након прошлог мјесеца одржаног састанка у Ријаду, на којем су се три земље сложиле да спроведу обавезе колективне одбране, укључујући механизме за брзо распоређивање војних снага и опреме у Саудијску Арабију.
Пакистански министар одбране Каваџа Мухамед Асиф раније је изјавио да ће Пакистан употријебити „сва расположива средства“ за одбрану Краљевине од напада Хута.
Пакистан такође улаже дипломатске напоре са земљама попут Катара како би вратио Сједињене Америчке Државе и Иран за преговарачки сто ради окончања сукоба. Исламабад је у јуну већ посредовао у постизању привременог споразума између двије стране.
У саопштењу објављеном касно у суботу, високи званичник Хута обрушио се на Пакистан и Турску због њиховог савезништва са Саудијском Арабијом.
Мухамед Али ел Хути, члан Врховног политичког савјета, рекао је да су Анкара и Исламабад, придруживањем Ријаду у „Заједничком одбрамбеном споразуму из Меке“, игнорисали „(саудијску) агресију, блокаду, убиства и континуиране злочине“ у Јемену.
„Баш као што је претходна коалиција против наше земље... завршила неуспјехом, тако ће пропасти и свака будућа коалиција“, поручио је он.
Ел Хути је мислио на коалицију из 2015. године, предвођену Саудијском Арабијом уз подршку САД, која се укључила у грађански рат у Јемену против Хута у покушају да на власт врати међународно признату јеменску владу.
Почетком новембра Хути су тврдили да се Пакистан придружио Саудијској Арабији у нападима у Јемену.
Вршилац дужности министра информисања Хута, Омар ел Бухаити, тада је изјавио да су пакистански борбени авиони 6. новембра гађали подручја под контролом побуњеника, називајући то „изузетно опасном ескалацијом, која се не може прихватити нити оставити без одговора“.
(Телеграф)
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