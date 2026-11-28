Аутор:АТВ редакција
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Сања Вулић биће члан Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, најавио је генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић, наводећи да је тај став потврђен на посљедњој сједници Предсједништва странке.
Амиџић је поручио да Вулићева, као новоизабрани посланик и потпредсједник странке, има пуну подршку СНСД-а за ову функцију, истичући њено познавање рада парламента и политичких прилика у Сарајеву.
"Показала је да зна да заступа наше ставове и да не узмиче када треба бранити интересе Републике Српске. Управо зато сматрам да је добар избор за ову функцију. Не сумњам да ће је обављати одговорно, са јасном свијешћу о томе кога представља и чије интересе штити", рекао је Амиџић.
Амиџић је оцијенио да су њен досадашњи рад препознали и бирачи, који су јој великом подршком на изборима потврдили повјерење за даље заступање њихових интереса.
Нагласио је да се радује сарадњи са Вулићевом у институцијама БиХ, уз поруку да ће наставити да заступају интересе Републике Српске.
"Наставићемо да се боримо за интересе Републике Српске у Сарајеву, свако у оквиру својих надлежности, али са истим политичким циљем", навео је Амиџић.
Додао је да је СНСД спреман за разговоре и договоре који доносе корист грађанима, уз пуно поштовање уставног положаја и надлежности Републике Српске.
"На тој политици смо добили повјерење и ње ћемо се држати", поручио је Амиџић.
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