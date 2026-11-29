Аутор:АТВ редакција
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Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ, рекао је да му је хакован телефон.
"Желим да вас обавијестим да су мој телефон, као и Вибер налог јутрос били мета хакерског напада.
Уколико сте примили поруке непримјереног садржаја или имали било какву непријатност и проблем, искрено се извињавам", рекао је Кошарац.
Dragi prijatelji,
Želim da vas obavijestim da su moj telefon, kao i Viber nalog jutros bili meta hakerskog napada.
Ukoliko ste primili poruke neprimjerenog sadržaja ili imali bilo kakvu neprijatnost i problem, iskreno se izvinjavam.— Staša Košarac (@StasaKosarac) November 29, 2026
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