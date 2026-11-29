Аутор:АТВ редакција
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Српска црквена општина Трст биљежи велики прилив нових чланова, о чему је данас информисан Његова светост патријарх српски Порфирије.
Процјењује се да у Трсту и околини данас живи више од десет хиљада Срба, објављено је на сајту Српске православне цркве.
У разговору са дугогодишњим парохом тршћанским Рашком Радовићем и представницима српске црквене општине Трст, Његова светост им је захвалио на преданом раду на добро српске црквене заједнице, похвалио њихов лични професионални напредак, посебно помоћ коју пружају отаџбини, преноси Срна.
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Данас се слави Свети Матеј: Шта се ради на Матејевдан и постоје ли посебне забране?
Напоменуто је да је Храм Светог Спиридона кроз читаву богату историју, која почиње средином 18. стољећа, матица непрекинутог живота, трајања и напретка српске заједнице, која је у великој мјери допринијела развоју Трста.
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