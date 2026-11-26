Gubitaška preduzeća Srpske pored duga od 99,4 miliona maraka neto gubitka kubure i sa viškom radnika. U „Elektriprivredi Srpske“ najavljuju optimatizaciju broja zaposlenih, ali na pitanje koliki je višak i koliko bi radnika moglo ostati bez posla – za sada nema odgovora.

Umjesto toga, najavljuju angažovanje međunarodnih konsultanata koji tek treba da analiziraju poslovanje pet proizvodnih i Matično preduzeće.

„Cilj ovog procesa je detaljna analiza i unapređenje operativne efikasnosti, tehničke spremnosti i finansijske održivosti proizvodnih preduzeća u skladu sa savremenim tržišnim standardima uz optimizaciju broja zaposlenih“, poručuju iz Elektroprivrede Republike Srpske.

S druge strane, iz Željeznica naglašavaju da su prije deset godina imali 3650 radnika, dok je danas taj broj 1607. 100 – 150 radnika je sa smanjenom radnom sposobnošću, kaže direktor Željeznica. Dodaje, da same plate radnika iznose 28 miliona maraka u bruto iznosu, koje je proteklih godina namirivao kargo operater.

„Moramo obezbijediti održavanje infrastrukture i plate radnika infrastrukture iz drugih izvora finansiranja, ne možemo uzeti od kargo prevoznika njihov prihod i dati u infrastrukturu koju neko drugi treba da održava i plaća“, rekao je v.d. generalnog direktora „Željeznica Republike Srpske“, Dragan Zelenković, te dodaje:

„Moramo naći zajedno sa Vladom i resornim ministarstvo način kako da te ljude, ajde da kažemo zbrinemo i riješimo i da stvorimo prostor za zapošljavanje mlađih i kvalifikovanih radnika. I u ovoj godini smo smanjili za sto radnika, preko sto će biti smanjenje i pored prijema 25 radnika, a ovu ćemo završiti ispod 1600“.

Resorni ministar višak radnika u Željeznicama procjenjuje na 250 i poručuje da postoji nekoliko opcija kada je u pitanju rješavanje problema Željeznica Srpske, ali da je za njihovu realizaciju potrebna politička odluka. U dogovoru sa novom Vladom i premijerom očekuje konkretne korake.

„Najčešća su rješenja da se izdvoji infrastruktura o kojoj će država voditi računa, ona jeste njeno vlasništvo pruga, pružno.. da bi se vjerovatno u nekom narednom periodu liberalizuje prevoz tzv. kargo gdje bi željeznice naplaćivale putarine, za prolaz teretnih vozila... koje bi organizovao neko drugi, privatnim ili vlastitim... i još jedna teška odluka šta uraditi sa putničkim saobraćajem“, rekao je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Zoran Stevanović.

Šume Srpske za prvih devet mjeseci tekuće godine posluju bolje u odnosu na 2024. i 2025. godinu kaže vršilac dužnost direktora. Dugovanje od 15 miliona za dvije godine smanjeno je na 8,9 miliona maraka. Zbog reorganizacije rada unutar preduzeća ono sada ima 500 radnika manje. Dio je otišao u penziju, a dio kroz stimulativne otpremnine.

„Moram da kažem da se smanjio i putem disciplinskih postupaka, jer je bilo zaposlenih koji nisu svjesno i savjesno obavljali svoje zadatke i dobili su otkaza kada se utvrdila njihova odgovornost. A imamo šumska gazdinstva gdje ćemo naravno imati potrebu da primimo neke određene radnike kada je proizvodnja u pitanju jer nam u proizvodnji nedostaje radnika“, rekao je v.d. direktora JPŠ „Šume Republike Srpske, Blaško Kaurin.

Problema je svjestan i predsjednik Republike Srpske navodi da ni jedan radnik koji zaista radi neće ostati bez posla. Ipak, javna preduzeća se moraju raščistiti od onih koji ne doprinose ni na koji način njihovom radu, jasan je Minić.