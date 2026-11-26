Sramno i degutantno je ponašanje kanala Arena sport, koji je u vlasništvu Telekoma Srbije, a dat je na upravljanje muslimanima u Sarajevu, rekao je lider SNSD-a, Milorad Dodik.

"Juče su imali praznične programe zato što se u Sarajevu slavi neki 25. novembar. To vrijeđa Srbe i to nije praznik Republike Srpske", rekao je Dodik te dodao:

"Novac za njihovo funkcionisanje daju građani Srbije, pa i mi iz Republike Srpske, koji plaćamo pretplatu kod M:tela. Te sportske kanale, koje najčešće gleda omladina, muslimani koriste da propagiraju svoje unitarističke projekte kroz reklame, pa čak i kroz izbor komentatora. Naše pare nećete davati muslimanima za propagandu protiv nas".