Autor:ATV redakcija
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Sramno i degutantno je ponašanje kanala Arena sport, koji je u vlasništvu Telekoma Srbije, a dat je na upravljanje muslimanima u Sarajevu, rekao je lider SNSD-a, Milorad Dodik.
"Juče su imali praznične programe zato što se u Sarajevu slavi neki 25. novembar. To vrijeđa Srbe i to nije praznik Republike Srpske", rekao je Dodik te dodao:
"Novac za njihovo funkcionisanje daju građani Srbije, pa i mi iz Republike Srpske, koji plaćamo pretplatu kod M:tela. Te sportske kanale, koje najčešće gleda omladina, muslimani koriste da propagiraju svoje unitarističke projekte kroz reklame, pa čak i kroz izbor komentatora. Naše pare nećete davati muslimanima za propagandu protiv nas".
Sramno i degutantno je ponašanje kanala Arena sport, koji je u vlasništvu Telekoma Srbije, a dat je na upravljanje muslimanima u Sarajevu. Juče su imali praznične programe zato što se u Sarajevu slavi neki 25. novembar. To vrijeđa Srbe i to nije praznik Republike Srpske.
Novac za njihovo funkcionisanje daju građani Srbije, pa i mi iz Republike Srpske, koji plaćamo pretplatu kod M:tela. Te sportske kanale, koje najčešće gleda omladina, muslimani koriste da propagiraju svoje unitarističke projekte kroz reklame, pa čak i kroz izbor komentatora. Naše pare nećete davati muslimanima za propagandu protiv nas.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 26, 2026
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