Sud BiH čini sve kako bi muslimanske zločince amnestirao kazne, što potvrđuje i bijeg Šerifa Patkovića, nekadašnjeg komandanta takozvane Armije BiH, izjavio je Srni predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

"Poslije ratnog zločinca Sakiba Mahmuljina, još jedan zločinac pobjegao je za Tursku. Patković je novi bjegunac od zaslužene robije", rekao je Kojić.

Kojić je ukazao da je ovo najbolji pokazatelj da je Sud BiH rak rana ove nefunkcionalne zajednice jer ne radi u interesu prava i pravde.

"Javno ih pitam - šta su uradili da lociraju i vrate u BiH Sakiba Mahmuljina, za kojeg postoje nezvanične informacije da je u Izmiru, u vikendici Bakira Izetbegovića? Da li su sarajevske kadije bile upoznate da će Patković otići u Tursku i kako i zašto su to dozvolili?", upitao je Kojić.

Sa druge strane, podsjetio je Kojić, svaki Srbin koji je osumnjičen - ekspresno je osuđen i poslat na dugogodišnju robiju, a nekima se sudi i po dva i tri puta, samo zato što su Srbi.

"Znamo šta se sve dešavalo u sramnom procesu Miloradu Dodiku i koliko su tada dobro plaćene kadije bile ekspeditivne i funkcionalne, baš kao što su funkcionalne kada treba okrenuti glavu dok im osuđeni muslimani bježe iz zemlje od kazni", ukazao je Kojić.

Šerif Patković, nekadašnji komandant Drugog bataljona Sedme muslimanske brigade takozvane Armije BiH, prvostepeno je osuđen na deset godina zatvora zbog ratnog zločina u Dusini kod Zenice, ali se nije pojavio na izricanju presude jer je najvjerovatnije pobjegao iz BiH neposredno prije nego što mu je Sud BiH izrekao zatvorsku kaznu.

Prema nezvaničnim informacijama, Patković je preko Crne Gore pobjegao u Tursku, gdje se nalazi i osuđeni nekadašnji komandant Trećeg korpusa Sakib Mahmuljin.