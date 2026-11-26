Na Palama su u okviru projekta "Sačuvajmo istinu o srpskom stradanju" snimljena svjedočanstva za audio-vizuelnu bazu Memorijalnog centra Republike Srpske s ciljem trajnog čuvanja sjećanja na žrtve Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Memorijalni centar Republike Srpske u saradnji sa gradom Istočno Sarajevo i opštinama koje su u njegovom sastavu sistematski prikuplja i snima audio-vizuelna svjedočanstva porodica poginulih boraca, civilnih žrtava rata, preživjelih i savremenika.

Time je izgrađena baza više od 1.800 svjedočanstava na više od 140 lokacija.

Svi zainteresovani mogu da se prijave na broj telefona 065/266-783 kod Dragane Kusmuk, predsjednika Odbora potomaka poginulih boraca Republike Srpske u Republičkoj organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, saopštila je Opštinska uprava Pale.