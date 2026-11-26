Dodik će se u 10.00 časova sastati sa predstavnicima SPS-a, a u 11.00 časova sa predstavnicima SP-a, DEMOS-a i NDP-a, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Razgovor sa predstavnicima NPS-a i DNS-a je u 12.00 časova, sa predstavnicima Ujedinjene Srpske u 13.00 časova, a sa predstavnicima Republičke stranke Srpske u 14.00 časova.

Dodik će se u 15.00 časova sasati sa predstavnicima SNSD-a.

Konsultacije će biti održane u sjedištvu Vlade Republike Sršske, a snimateljima i fotografima biće omogućeno snimanje kadrova na početku sastanaka.

Po završetku svih konsultacija, Dodik će se obratiti medijima.