Autor:ATV redakcija
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Savez opština i gradova Republike Srpske očekuje da saradnja sa novom vladom Srpske bude još intenzivnija i zasnovana na partnerstvu s ciljem poboljšanja uslova života građana, izjavio je Srni predsjednik Saveza Ljubiša Ćosić.
Ćosić je naveo da su neke od tema današnjih konsultacija delegacije Saveza opština i gradova Republike Srpske sa kandidatom za predsjednika Vlade Republike Srpske Igorom Dodikom bile jačanje finansijske stabilnosti lokalnih zajednica, izmjene zakonskih rješenja i unapređenje infrastrukture.
"Saradnja Saveza sa Vladom Republike Srpske u prethodnom periodu bila je dobra, a vjerujem da će sa novom Vladom i budućim premijerom biti još intenzivnija", istakao je Ćosić.
On je naglasio da se stvarni život odvija u lokalnim zajednicama, tu ljudi žive, rade, podižu porodice i ostvaruju najveći dio svojih svakodnevnih potreba i upravo zbog toga je važno da razvoj opština i gradova bude u centru razvojnih politika Republike Srpske.
"Razgovarali smo o potrebi izmjene pojedinih zakonskih rješenja, poput zakona o budžetskom sistemu, zakona o socijalnoj zaštiti i zakona o zaštiti od požara, ali i o ekonomskim politikama koje će doprinijeti daljem razvoju lokalnih zajednica, jačanju njihovih finansijskih kapaciteta, unapređenju infrastrukture i stvaranju boljih uslova za privredni razvoj", naveo je Ćosić.
On je istakao da ohrabruje razumijevanje koje je mandatar pokazao za pitanja koja su danas delegirali, kao i spremnost za dijalog o potrebama i izazovima sa kojima se suočavaju lokalne zajednice.
Ćosić je poručio da će Savez opština i gradova Republike Srpske biti konstruktivan i odgovoran partner novoj Vladi, ali i snažan zastupnik interesa lokalnih zajednica.
"Nema snažne i ekonomski stabilne Republike Srpske bez razvijenih i finansijski stabilnih opština i gradova", naglasio je Ćosić.
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