Minić: Miljino stradanje je vječna opomena o tragičnoj sudbini srpskog naroda

Sa dubokom tugom primio sam vijest o smrti Milje Zečević iz Sijekovca, majke koja je svojim očima gledala ubistvo trojice sinova i supruga. Miljino stradanje je vječna opomena o tragičnoj sudbini srpskog naroda. Svjedočanstva koja je ostavila o zločinu u Sijekovcu ostaju zauvijek urezani u naše kolektivno pamćenje. Neka joj je vječna slava i hvala. Počivala u miru, uz svoje najmilije.