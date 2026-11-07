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Minić: Miljino stradanje je vječna opomena o tragičnoj sudbini srpskog naroda

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АТВ редакција
07.11.2026 14:23

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premijer Republike Srpske
Foto: ATV

Sa dubokom tugom primio sam vijest o smrti Milje Zečević iz Sijekovca, majke koja je svojim očima gledala ubistvo trojice sinova i supruga, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Miljino stradanje je vječna opomena o tragičnoj sudbini srpskog naroda. Svjedočanstva koja je ostavila o zločinu u Sijekovcu ostaju zauvijek urezani u naše kolektivno pamćenje. Neka joj je vječna slava i hvala. Počivala u miru, uz svoje najmilije", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Savo Minić

Milja Zečević

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