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Kovačević: Zna se koje su stranke pobijedile na izborima i koje mogu da budu dio vlasti

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АТВ редакција
07.11.2026 09:18

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srpski delegat u Domu naroda PS BiH Radovan Kovačević
Foto: ATV

Brzina formiranja vlasti u BiH zavisi od brzine dogovora pobjednika, ali sve glasnije odzvanja da je put do toga dug i neizvjestan iako su međustranački pregovori intenzivirani u Republici Srpskoj i FBiH, piše Glas Srpske.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević kaže da se zna koje su stranke pobijedila na izborima i koje mogu da budu dio vlasti.

"To je jasno. Čekamo konstituisanje Predsjedništva BiH, nakon toga ćemo mi veoma brzo formirati sve na niovu Republike Srpske, što je prioritet za nas, a potom slijedi nastavak razgovora na nivou BiH", rekao je Kovačević za Glas Srpske.

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Podsjetio je da je potvrđena saradnja SNSD-a i HDZ-a BiH stabilna.

"Rekli smo da jedni bez drugih nećemo ići u vlast, jer nosimo legitimitet srpskog, odnosno hrvatskog konstitutivnog naroda. Iz HDZ-a su razgovarali i sa SDA i SDP i o tome su nas informisali. Razgovaraćemo dalje", naveo je Kovačević.

Glas podsjeća da su pobjednici proteklih opštih izbora u prvom redu SNSD, SDA i HDZ BiH i da od njihove brzine dogovora zavisi formiranje vlasti na nivou BiH, kao i od partija koje prihvate za partnere, prenosi "Srna".

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Radovan Kovačević

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