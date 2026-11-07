Stevanović: Očekujemo nastavak realizacije dogovorenih projekata između Srbije i Srpske

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izrazio je nadu da će u narednom periodu biti realizovani ranije dogovoreni veliki i značajni infrastrukturni i putni projekti između Srbije i Srpske.

Stevanović je rekao Srni da očekuje nastavak tih pozitivnih projekata sa novim vlastima Srbije.

"Još nismo uspostavili kontakte sa novim vlastima Srbije. To nismo ni mogli jer nova vlada Srbije još nije izabrana, ali uglavnom, kada se to desi, nadam se da nema razloga da sve ne ostane kako je bilo, odnosno da ranije dogovoreni projekti ostanu u fazi realizacije", naveo je Stevanović, prenosi "Srna".