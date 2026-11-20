Autor:ATV redakcija
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U Palati Republike Srpske počele su konsultacije predsjednika Srpske Save Minića i predstavnika SDS-a.
Sastanku u Palati Republike prisustvuje lider SDS-a Branko Blanuša i šef Kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga.
Konsultacije se održavaju u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, prema kojima predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske
Nakon SDS-a, predviđene su konsultacije sa predstavnicima PSS-a, Listom za pravdu i red, PDP-a Republike Srpske, Koalicijom za državu - SDA, BiH Zeleni i SDP BiH.
Nakon konsultacija Minić će se obratiti medijima.
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