U Palati Republike Srpske počele su konsultacije predsjednika Srpske Save Minića i predstavnika SDS-a.

Sastanku u Palati Republike prisustvuje lider SDS-a Branko Blanuša i šef Kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga.

Ognjen Bodiroga i Branko Blanuša ATV

Konsultacije se održavaju u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, prema kojima predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske

Nakon SDS-a, predviđene su konsultacije sa predstavnicima PSS-a, Listom za pravdu i red, PDP-a Republike Srpske, Koalicijom za državu - SDA, BiH Zeleni i SDP BiH.

Nakon konsultacija Minić će se obratiti medijima.